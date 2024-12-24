GBB Konut Güneyşehir 3. Etap başvuruları başladı! 3. Etap GBB konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
GBB 3. etap başvuruları ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde netlik kazanmıştı. Buna göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, 14 bin konut projesi kapsamında Güneyşehir 3. etap başvurularını 23 Aralık tarihi itibarıyla almaya başladı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvurular kabul ediliyor. Peki, 3. Etap GBB Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, GBB Konut başvuru ekranı ve şartları…
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GBB Konut başvuruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut’un Güneyşehir 3. Etap başvuruları başladı. 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvurular, 31 Aralık tarihine kadar devam edecek. Peki, GBB Konut Güneyşehir 3. etap başvuruları nasıl ve nereden yapılır, şartları neler? İşte 2024 GBB konut başvuru ekranı ve şartları ile ilgili ayrıntılar…
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GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı.
Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru kabul edilecek.
Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00’de sona erecek.
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GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Vatandaşlar, başvurularını GBB Konut’un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.
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KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Detaylı bilgiler, ödeme planları ve başvuru süreçleri ile ilgili bilgiler de bu adres üzerinden paylaşıldı.
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,
18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.
Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek.
Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.
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EMEKLİLERE ÖZEL ÖDEME KOŞULLARI
Güneyşehir 3’üncü Etap Projesi, emeklilere özel ödeme koşulları da sunuyor.
Proje, kentteki konut ihtiyacını çözmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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İLK 5000 BAŞVURU DEĞERLENDİRİLECEK
Yalnızca ilk 5000 başvurunun değerlendirileceği projede, noter huzurunda çekilecek kurayla 1000 asil ve 1000 yedek hak sahibi belirlenecek.
Hak sahipliği sonuçları, GBB Konut’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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