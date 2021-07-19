Gazzeliler kötüleşen ekonomik şartlara rağmen kurban kesebilmek için tüm imkanlarını zorluyor

İsrail'in yıllardır uyguladığı abluka, mayıs ayında düzenlediği saldırılar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik ve sosyal şartların her geçen gün daha da kötüleştiği Gazze'de halk her şeye rağmen tüm imkanlarını zorlayarak kurban kesmeye gayret ediyor.
Gazze'nin kuzeyindeki Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Nail es-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıkıntılı ekonomik duruma ve İsrail'in son saldırılarına rağmen bu yıl kurban satışlarının iyi olduğunu belirtti.
Sadi, hayvan pazarlarındaki kurbanlıkların büyük kısmının yerli ve yabancı hayır kuruluşları tarafından bir kısmının da yerel halk tarafından satın alındığını kaydetti.
- Gazzeliler kurban kesebilmek için tüm imkanlarını ortaya koyuyor
Gazze'deki "Helal" hayvan pazarına gelen Filistinli Ahmed Musa, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen kurban kesebilmek için tüm imkanlarını zorladıklarını ve halkın mümkün olduğunca kurban kesimine özen gösterdiğini söyledi.
Hayvan pazarında koyunlarını satmaya çalışan Cemil İkreyyim de kötüleşen ekonomik durum ve İsrail'in son saldırıları neticesinde halkın yaşadığı sıkıntılara rağmen kurbanlıklara talebin azalmadığını ifade etti.
Bu yıl kurban fiyatlarının geçen yıla göre biraz arttığını aktaran İkreyyim, fiyat artışının İsrail ablukası, hayvanların Mısır'dan ithal edilmesi ve uygulanan vergilerden kaynaklandığını belirtti.
- Kurbanlıkların çoğunu hayır kuruluşları satın aldı
İkreyyim, Gazze'deki kurbanlıkların çoğunun, etleri yoksul ailelere dağıtılmak üzere hayır kuruluşları tarafından satın alındığını söyledi.
Yerli hayvan satıcısı Ebu Tevfik Batrayhi ise bayrama az bir süre kalmasına rağmen beklediği satışı gerçekleştiremediğini dile getirdi.
Batrayhi, dışarıdan ithal edilen hayvanların yerli hayvan satışını ciddi şekilde etkilediğini vurguladı.
- Kurban parası yıl boyunca biriktiriliyor
Gazzeli Riyad el-Hatib, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara rağmen her yıl kurban almaya gayret ettiklerini belirtti.
Hatib, yıl boyunca küçük miktarlar halinde bir kenarda kurban parası biriktirdiklerini anlattı.
İsrail'in son saldırılarında evi bombalanan Revan Muhammed de Müslümanlar nezdinde kurbanın büyük ehemmiyeti olduğunu vurgulayarak, dolayısıyla buradaki insanların zor ekonomik şartlara rağmen yıl boyu biriktirdikleri parayla kurbanlık almaya çalıştığını dile getirdi.
İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.
İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.
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