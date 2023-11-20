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        Haberler Dünya Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı

        Gazze’den gelecek olan Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır’a ulaştı

        Gazze'den Türkiye'ye tahliye edilecek olan Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları ile yakınlarından oluşan 87 kişilik grup, Mısır'a ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:56 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:56
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        Türkiye ve KKTC vatandaşları Mısır'a ulaştı
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        Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Gazze'deki Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarından ve aile yakınlarından oluşan toplam 87 kişi, Refah Sınır Kapısı’ndan geçerek Mısır’a ulaştı. Önce Kahire’ye götürülecek olan vatandaşların yarın havayoluyla Türkiye’ye intikal etmeleri bekleniyor.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #gazze
        #haberler
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