"Gazze'nin su ve gıda kaynaklarını yok edin"

Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, Meclis Dışişleri ve Savunma Komitesinden 8 milletvekili Savunma Bakanı Yisrael Katz'a Gazze'deki duruma ilişkin mektup gönderdi.

Mektupta, İsrail ordusunun saldırılarının Gazze'de "Hamas'ın yönetim ve askeri kapasitesini yok etmek" gibi Tel Aviv yönetimini belirlediği "hedeflere" ulaştırmadığı belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güneye tehcirinin "yeteri kadar yapılmadığı" savunulan mektupta, katliamlara ve hastanelerin dahi saldırıya uğramasına rağmen İsrail ordusundan zorla boşaltılan bölgelerde kalan Gazzelilere karşı "düşman muamelesi" yapmadığı ileri sürüldü.

Yapılan soykırıma rağmen İsrail ordusunun daha sert yöntemleri benimsemesini isteyen milletvekilleri, Katz'tan orduya Gazze'nin kuzeyindeki gıda ve su kaynaklarını yok etmesini, bölgede "beyaz bayrak taşımayan" herkesin katledilmesi talimatı vermesini istedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisinden de 3 isimin yer aldığı aşırı sağcı milletvekilleri, Katz'dan İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik "saldırı planlarını" yeniden gözden geçirmesini talep etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

İsrail ordusu, 6 Ekim'de başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyine yeniden kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, saldırıların başlamasından bir gün sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.