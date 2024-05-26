Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Gazze için 'kıtlık' uyarısı

        Gazze için 'kıtlık' uyarısı

        Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardımların girişini engellemesi sonucunda Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "kıtlığın yeniden görülmeye başlayacağı" uyarısı yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 21:14 Güncelleme: 26.05.2024 - 21:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gazze için 'kıtlık' uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun "Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmeyi sürdürmesi, burayı yardım tırlarının girişine kapatması ve Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan yardım tırlarının girişini engellemeye devam etmesi" nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki insani krizin derinleştiği belirtildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin tamamına abluka uyguladığı belirtilen açıklamada, "Kıtlık, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzeyini tehdit ediyor, İsrail ordusunun Refah'a yönelik kara saldırılarının ardından on binlerce Filistinlinin Refah'tan çıkarılmasıyla gıda güvenliği krizi Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde kötüleşiyor." ifadesi kullanıldı.

        ABD'NİN GEÇİCİ LİMANINDAN 100 YARDIM TIRI BİLE GİRMEDİ

        İnsani bir felaket yaşayan Gazze Şeridi halkına yönelik yardımların gerekli asgari miktarın da altında olduğuna dikkati çekilen açıklamada, ABD'nin kurduğu geçici limandan ise ancak 100 tır kadar yardım ulaştığı hatırlatıldı.

        REKLAM

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde kurduğu noktadan ise Gazze kenti ile Gazze'nin kuzeyine geçen hafta, 214 yardım tırının girdiği, bunlardan 109'unun un, 6'sının da ilaç yüklü olduğu belirtildi.

        İsrail ordusuna Refah Sınır Kapısı'ndan çekilme çağrısı yapılan açıklamada, sınır kapılarının, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmak, gıda güvenliği krizinin önüne geçmek ve Gazze'nin tüm bölgelerini tehdit eden kıtlığı önlemek için en uygun ve etkili yöntem olduğuna vurgu yapıldı.

        Uluslararası topluma, "insani yardımların Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapıları üzerinden getirilmesi, Beyt Hanun, eş-Şucaiyye ve el-Mintar sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesi için İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunuldu.

        Fotoğraf: AP

        GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEYİNDEKİ 700 BİN FİLİSTİNLİ GIDA EKSİKLİĞİ ÇEKİYOR

        Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi ve sebze eksikliği çekiyor. Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.

        REKLAM

        İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta çıkan haberde, "İsrail'in insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak." ifadesi kullanılmıştı.

        Haberde, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mersin-Adana yolunda kaza: Çok sayıda ölü var
        Mersin-Adana yolunda kaza: Çok sayıda ölü var
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Korkunç şüphe! Otelin penceresinden düştü
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Uluslararası bir hukuk düzeni var mıydı yoksa çöktü mü?
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Habertürk Anasayfa