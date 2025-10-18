İsrail Gazze'de sivil bir aracı hedef aldı: 11 ölü
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'de "sarı hattı" geçen sivil bir aracı hedef alarak 11 Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesinde Filistinli bir aileye karşı katliam gerçekleştirdiğini belirtti.
Basal, İsrail ordusunun sivil bir aracı hedef alarak Şaban ailesinden 7'si çocuk ve 2'si kadın 11 Filistinliyi öldürdüğünü bildirdi.
İsrail ordusunun, Gazze'de İsrail ordusunun çekildiği "sarı hattı" geçen sivil araçtakileri uyararak ölüme yol açmamasının mümkün olduğunu vurgulayan Basal, Filistinlilerin bulunduğu aracın hiçbir uyarı yapılmadan bombalandığını kaydetti.
Basal, "Yaşananlar, işgalcilerin hala kana susadığını ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu doğruluyor." ifadesini kullandı.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.
Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.
İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.
