Gazze'de öldürülen gazeteci sayısı 195 oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 195'e çıktı.

Filistin Medyacıları Forumu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan televizyon kanalı El-Meşhed'in Gazze'deki muhabiri Muhammed Baluşe'nin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kanla ve fedakarlıkla açılan özgürlük yolunda, ezilen Filistin halkına destek olmak ve onların acılarını dünyaya duyurmak için gazeteci Baluşe, İsrail'in hain bombardımanı sonucu hayatını kaybetti."

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşamını yitiren basın mensuplarının sayısının 195'e ulaştığı belirtildi. Gazetecilerin uluslararası hukuk ve insancıl sözleşmelere göre görevlerini yerine getirmelerinin önemine işaret edilen açıklamada, "Filistinli gazetecilerin mesleki görevlerini yerine getirme imkanı bulmalarını garanti altına almaktan aciz kalan uluslararası suskunluk ve acizlik" kınandı.