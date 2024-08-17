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        Haberler Sağlık Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı | Sağlık Haberleri

        Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde çocuk felci vakasının görüldüğünü açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:01 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:02
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        Gazze'de ilk çocuk felci vakası doğrulandı
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        Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının doğrulandığı belirtildi.

        Gazze'nin güneyindeki Deyr el-Belah bölgesinde henüz aşı olmamış 10 aylık bir bebekte çocuk felci virüsünün tespit edildiği aktarıldı.

        GAZZE'DE ÇOCUK FELCİ VİRÜSÜ ENDİŞESİ

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 20 Temmuz'da, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentlerinde tip iki çocuk felci virüsü tespit edildiğini açıklamıştı.

        DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'de 8 yaş altı 600 bin çocuğa yönelik çocuk felci aşılama kampanyasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ve 1 milyondan fazla çocuk felci aşısını Gazze'ye gönderdiklerini duyurmuştu.

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