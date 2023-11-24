Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Gazze'de 4 günlük insani ara: Rehine takası için kritik dakikalar

        Hamas 13 İsrailli'yi serbest bırakktı

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük insani ara kapsamında her iki taraftan da esirler serbest bırakılmaya başlandı. 39 Filistinlinin serbest bırakılması bekleniyor. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin de, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin serbest bırakıldığını açıkladı. Öte yandan İsrail medyası Hamas'ın 13 İsrailli rehineyi serbest bıraktığını duyurdu. Filistinlilerin kısa süre içeriside bırakılması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 14:45 Güncelleme: 24.11.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamas 13 İsrailliyi serbest bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar sürerken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük insani ara kapsamında her iki taraftan da belli sayıda esirin serbest bırakılması bekleniyor.

        12 TAYLAND VATANDAŞI SERBEST BIRAKILDI

        Mısır, 13 İsrailli rehine ile birlikte 12 Tayland vatandaşının da serbest bırakılacağını duyurdu. Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, Hamas'ın elindeki 12 Taylandlı esirin salıverildiğini duyurdu.

        ​​​​​​​Thavisin, X sosyal medya hesabından, Gazze'de İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara süreci kapsamında serbest bırakılması beklenen esirlere ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Güvenlik yetkilileri ve Dışişleri Bakanlığı tarafından 12 Taylandlı rehinenin serbest bırakıldığı teyit edildi. Büyükelçilik yetkilileri, bir saat içinde onları almak üzere yolda." ifadeleri yer aldı. Thavisin, açıklamasında esirlere ilişkin detayların aktarılacağı mesajını verdi.

        Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledildiği bildirildi.

        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı
        Gazze'de 4 günlük insani ara başladı Haberi Görüntüle

        İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

        REKLAM

        Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

        İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

        HAMAS: ESİRLERİ SERBEST BIRAKMAYA HAZIRIZ

        Hamas Siyasi Büro Üyesi Gazi Hamad, İsrail'in hapishanelerdeki tüm Filistinli esirleri serbest bırakması halinde ellerindeki esir İsrailli askerleri bırakmaya hazır olduklarını belirtti.

        REKLAM

        Hamad, Al Jazeera televizyonunda katıldığı bir programda, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı ve insani araya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Varılan mutabakata uymaya özen gösterdiklerini dile getiren Hamad, esir takası ve çatışmalara ara verilmesine ilişkin sürecin şu an için yolunda gittiğini ifade etti.

        Hamad, yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine henüz ulaşmadığını ve bu konuda Birleşmiş Milletler ile irtibatta olduklarını kaydetti.

        Çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması için de çalıştıklarını dile getiren Hamad, "Ateşkesi uzatmak ve (İsrail'in) saldırılarını durdurmak için her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Arabulucularla bu konuyu ele almak için görüşmeler yapıyoruz ve ateşkesi uzatmak için çalışıyoruz." dedi.

        İSRAİLLİ REHİNELER KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

        Öte yandan İsrail medyası "İsrailli rehineler Kızılhaç'a teslim edildi, Mısır'a doğru yola çıktılar" ifadelerini kullandı. İsrail'in rehineleri teslim aldıktan sonra 24'ü kadın 15'i çocuk toplam 39 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

        HAMAS 13 İSRAİLLİ REHİNEYİ SERBEST BIRAKTI

        İsrail medyası Hamas'ın 13 İsrailli Filistin'i serbest bıraktığını duyurdu. Rehineler istihbarat yetkilileri ile buluştu...

        Ayrıntılar geliyor...

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #gazze
        #Hamas
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyine dönmeye çalışanlara ateş açtı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Mahsur kalanları kurtarma çalışmalarına ara verildi
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Habertürk Anasayfa