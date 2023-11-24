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        Haberler Dünya Son dakika haberi: Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de geçici ateşkes başladı!

        Son dakika haberi Gazze'de geçici ateşkes başladı

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar şiddetini artırarak sürerken, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğu ile Gazze'de uzlaşılan 4 günlük geçici ateşkes başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 08:02 Güncelleme: 24.11.2023 - 09:25
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        Gazze'de geçici ateşkes başladı
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        Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze'ye saldırıları geçici olarak durduracak, esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak 4 günlük insani ara (TSİ 08.00) başladı.

        Hamas ile İsrail arasında varılan uzlaşı 24 Kasım Cuma günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe girdi.

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        Çatışmalara insani ara 4 gün sürecek ve bu süreçte Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. İnsani ara, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye yardım girişlerini de kapsayacak.

        Esir takasının ise bugün TSİ 17.00'de başlaması bekleniyor.

        GECE BOYU YOĞUN SALDIRI

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        Diğer yandan İsrail askerleri, gece boyunca Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Endonezya Hastanesine yoğun ateş altında baskın düzenledi.

        Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Endonezya Hastanesine yoğun bombardımanın ardından baskın yaptı.

        GAZZE'DE 15 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

        İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

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        İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

        İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 229 Filistinli hayatını kaybetti.

        İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #gazze
        #geçici ateşkes
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