Gazze'de 3 İsrail askeri öldürüldü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğünü duyurdu
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sıkı kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'da çıkan çatışmalarda 3 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.
AA'nın haberine göre; açıklamada, ölen askerlerden ikisinin başçavuş rütbesinde olduğu belirtilirken, aynı çatışmada, aralarında durumu ağır olan bir subayın bulunduğu üç İsrail askerinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen İsrail askeri sayısı 396’ya yükseldi.
İsrail ordusunun verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen asker sayısı da 831 oldu.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.