Gaziosmanpaşa'da park halindeki 6 otomobile çarpan sürücü yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, park halindeki 6 araca çarparak yan yattı. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı
Gaziosmanpaşa'da sokak arasında park halindeki 6 otomobile, cipiyle çarpan kadın sürücü yaralandı.
Yıldıztabya Mahallesi Köşegen Sokak'ta Sinem K. idaresindeki cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 6 araca çarparak yan yattı.
HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI
İhbar üzerine belirtilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Sinem K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İGDAŞ EKİPLERİ GAZI KESTİ
Kaza esnasında sokakta bulunan gaz panosun da zarar görmesi nedeniyle İGDAŞ ekipleri olaya müdahale ederek gazı kesti. Trafiğe kapatılan sokak, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmaların ardından yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı.
*Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.