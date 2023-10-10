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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziosmanpaşa'da çarpışan taksi ile motosiklet yandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        Gaziosmanpaşa'da çarpışan taksi ile motosiklet yandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

        İstanbul Gaziosmanpaşa'da motosiklet ile çarpışan takside yangın çıktı. Alevler motosiklete de sıçrarken feci kazada motosiklet sürücüsü öldü, arkasındaki kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 06:12 Güncelleme: 10.10.2023 - 06:12
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        Gaziosmanpaşa'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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        Gaziosmanpaşa'da taksi ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 1 kişi öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Hekimsuyu Caddesi'nde ilerleyen M.G'nin kullandığı taksi ile motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu takside çıkan yangın motosiklete sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MOTOSİKLETTEKİ 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada, motosiklette bulunan A.E, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki kişi ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        YANAN TAKSİ VE MOTOSİKLET KÜLE DÖNDÜ

        Taksi sürücüsü M.G, polis merkezine götürüldü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

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