Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan, BOTAŞ tarafından açıklanan gaz birim fiyatının 9 bin 155 Kcal’lik gazın fiyatı olduğunu, şehir giriş istasyonlarında anlık olarak yapılan analizler sonucu elde edilen kalorifik değerin bunun altında kalması durumunda gazın da normalinin altında bir fiyatla faturaya yansıtıldığını kaydetti.

"SÖZLEŞMEDE YAPTIRIMI VARDIR"

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, BOTAŞ’ın her metreküp gazda 9 bin 155 Kcal/Sm3 olan üst ısıl değeri esas alıp fiyatlandırmayı yaptığını ve 8 bin 250 Kcal değeri garanti ettiğini belirterek, “Rusya, İran ve Azerbaycan bu özellikte ve sözleşmede yazılı gazı vermek zorunda. Bu, düzenli olarak anlık olarak ölçülür. BOTAŞ, aksi halde satıcı ülkelere, ‘Uygun özellikte gaz vermiyorsunuz’ der ve bu gazın alımını durdurur ve bunun da sözleşmede yaptırımı vardır” dedi.

Aktürk, “Havalar soğudu. 21 ya da 22 derecelik oda sıcaklığına ulaşmak için daha çok gaz tüketmek gerekiyor. Dış ortam sıcaklığı ile iç ortam sıcaklığı arasında fark arttıkça ısınma ve dolayısıyla gaz ihtiyacı artar” dedi.

GAZ AĞI BÜYÜYOR

Türkiye’de, yılda 50 milyar metreküp düzeyinde doğalgaz tüketiliyor. Tüketimin, bu yıl gerilemesi ve 45 milyar metreküpe kadar düşmesi bekleniyor. Türkiye’de, 13 milyonu aşkın doğalgaz abonesi bulunuyor. Hükümet, doğal gaz şebekesini genişletmeyi, ilçeler dahil ülkenin her yanına doğal gaz götürmeyi hedefliyor. Bu amaçla yatırımlar planlanıyor ve şehiriçi gaz dağıtım şirketleriyle toplantılar yapılıyor.

TÜKETİM ARTIYOR

Türkiye, kasım ayını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklarla kapattı. Kasımda, doğal gaz tüketimi, önceki yılların gerisinde kaldı. Aralık ayıyla birlikte kış bastırdı, havalar soğumaya başladı. Doğal gaz tüketimi de hızlı bir artış gösterdi. Kasım ayının sonunda günlük 130-140 milyon metreküp olan tüketim, 200-210 milyon metreküpe kadar çıktı.

GAZ ŞİKAYETLERİ

Abonelerin, “Isınamıyoruz; doğalgaz ısıtmıyor” şikayetleri de artmaya başladı. Peki, gazda kalorifik değer yönünden bir sorun var mı? Neden ısınamıyoruz? Bu soruları, uzmanlara sorduk.

GAZBİR’in Başkanı Yaşar Arslan, doğal gazın, hacminin metreküp olarak ölçüldükten sonra, ülke ve şehir giriş noktalarında ayrı ayrı her 4 dakikada bir yapılan analizler ile kalori değerinin tespit edilerek kwh birimine dönüştürüldüğünü ve Kwh üzerinden faturalandırıldığını söyledi.

Arslan, “Yüksek hassasiyette ve sürekli yapılan bu analizler sonucunda elde edilen kwh birimindeki tüketim miktarı sayesinde müşterilerin doğal gazın kalori değerinden olumsuz yönde etkilenmesi engellenmiştir. Yapılan analizler BOTAŞ ve dağıtım şirketlerinin ortak kontrolü altındadır ve bu veriler EPDK mevzuattaları gereği dağıtım şirketlerinin web sitelerinde yayınlanmaktadır” dedi.

Arslan, şehrin bulunduğu yüksekliğe göre de hacim düzeltme işlemlerinin yapıldığını kaydederek, , basınç ve sıcaklıkla ilgili düzeltmeler yapıldıktan sonra mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde gazın tüketiciye ulaştırıldığını ve bu verilerin de şefaflık kapsamında komuoyuna açıklandığını söyledi.

DAHA DÜŞÜK FİYAT

Arslan, doğal gaza hava basılamayacağını, bunun patlamaya neden olacağını söyledi. Arslan, BOTAŞ tarafından açıklanan gaz birim fiyatının 9 bin 155 kcal’lik gazın fiyatı olduğunu, şehir giriş istasyonlarında anlık olarak yapılan analizler sonucu elde edilen kalori değerinin bunun altıda olması durumunda gazın da normalinin altında bir fiyatla faturaya yansıtıldığını kaydetti.

KRİTİK UYARILAR

Arslan, kombi ayarlarının ve peteklerdeki suyun temizliğinin de önemli olduğunu belirterek, “Peteklerde, pislik bulunabilir. Bu da kombide ısınan suyun dolaşımını engelleyebilir. Kombi ayarları yapılmalı ve suda pislik olup olmadığına bakılmalı” diye konuştu.

KALORİFİK GARANTİ

Eski BOTAŞ Gaz Alımı Daire Başkanı Ali Arif Aktürk, BOTAŞ’ın her metreküp gazda 9 bin 155 Kcal/Sm3 olan üst ısıl değeri esas aldığını belirterek, “Alt ısıl değer olarak 8 bin 250 Kcal değeri garanti eder. Rusya, İran, Azerbaycan bu özellikte gazı vermek zorunda. BOTAŞ, bunu sürekli ve anlık ölçer. Bu değerin altında kalan gaz, off-spec olarak adlandırılır. Satıcı ülkelere, ‘Uygun özellikte gaz vermiyorsunuz’ der ve bu gazın alımını durdurur. Bunun satıcı ülkeler açısından yaptırımı vardır” dedi.

Aktürk, aboneye öngörülenin altında kalorifik değerde gaz satışıyla ilgili olarak da “Diyelim, gazın aktığı anda 8 bin 250 Kcal yerine 8 bin Kcal gaz verildi. Bu ölçülür ve 9 bin 155 baz fiyatla orantılanır. Bu oran çerçevesinde normal fiyatın altında bir fiyatla bu gaz faturaya yansıtılır” diye konuştu.

LOGARİTMİK ARTIŞ

Aktürk, havaların soğuduğuna işaret ederek, “Havalar soğudu. 21 ya da 22 derecelik oda sıcaklığına ulaşmak için önceki günlere göre daha çok gaz tüketmek gerekiyor. Gaz tüketiminde, logaritmik artışlar söz konusu olacaktır. Gazın kalorisi düşük ya da hava basılıyor iddiaları, ilme ve fenne uymaz; bilimsel gerçeklerden uzaktır” diye konuştu.