Maraş bölgesinde "Barış ve Özgürlük Yüzme Maratonu" etkinliği

AA

Yarışmanın ödül törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve davetliler katıldı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla düzenlenen maratona 72 sporcu katılırken, KKTC Su Sporları Federasyonunca Maraş sahilinde yer alan Millet Bahçesinde küçüklerin 1500 ve büyüklerin de 3 bin metrede mücadele ettiği yarışmanın sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.

Tatar, törende yaptığı konuşmada, Maraş’ın 46 yıl sonra insanlığa hizmet etmesinin, kardeşlik ve dayanışmanın, sporun çok önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katılan tüm sporcuları tebrik etti.İzolasyonların insanlara haksızlık olduğuna işaret eden Tatar, her platformda bu haksızlığı dile getirdiklerini vurguladı.

Tatar, "Önemli olan yılmamak, pes etmemek çünkü en doğal insan hakkımızı istiyoruz." dedi.

Ada ülkesi olarak yüzme etkinliklerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi gerektiğini dile getiren Tatar, spora destek vermeye devam edeceklerini aktardı."Devletimizin ve bütün bu bize verilen imkanların değerini bilelim." diyen Tatar, başarılı sporcuların devleti temsil etmede önemli olduğunu vurguladı.- "Maraş sahili artık herkes tarafından ziyaret edilebiliyor"Başbakan Saner de konuşmasında, yarışmaya katılan tüm sporcuları tebrik etti.

Ortaya koydukları iki egemen eşit devlet tezi yanında ezber bozan politikalar sayesinde bugün burada bu güzel etkinliğin düzenlenebildiğini vurgulayan Saner, Kıbrıs’ın belki de en güzel sahili Maraş sahilinin artık herkes tarafından ziyaret edildiğini, bunu da ezber bozan siyaset sayesinde yaptıklarını söyledi.

Saner, izolasyonların insanlık dışı olduğuna dikkati çekerek, hükümet olarak spor branşlarının gelişmesi için her zaman sporun yanında olduklarını kaydetti.Genel klasmanda kadınlar 3 bin metrede birinci Özgül Çetin, ikinci Nermin Ulaç, üçüncü Berçin Baydar, erkeklerde birinci Doğukan Ulaç, ikinci Emre Ersoy, üçüncü Sarp İşçi oldu.