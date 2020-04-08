Bir süre önce Özbekistan'dan İslahiye ilçesine dönen TIR sürücüsü, koronavirüs tespit edilmesi üzerine hastaneye yatırıldı.

Sürücünün temasta olduğu İslahiye ilçesindeki 6, Nurdağı ilçesindeki bir ev Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alındı. Binaların çevresi ile sürücünün kullandığı TIR ve dorsesinin etrafına İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet şeridi çekildi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı ikametlerde oturanların gözetimde kaldıkları sürece tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı bildirildi.