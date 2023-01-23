Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ve otomobille çarpıştı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.