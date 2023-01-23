Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ve otomobille çarpıştı.

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.