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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 minibüs ile 2 otomobil birbirine girdi. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

Giriş: 23.01.2023 - 01:33 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'te zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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AA

Gaziantep'te bir minibüs ile 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bedir Mahallesi yakınlarında sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen minibüs ve otomobille çarpıştı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobildeki Kamil Akgün yaşamını yitirdi, araçlardaki 6 kişi yaralandı.

Kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Akgün'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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