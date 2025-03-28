Gaziantep'te silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te iki aile arasında kavga çıktı. Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti
Giriş: 28.03.2025 - 00:22 Güncelleme: 28.03.2025 - 00:22
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Küllü Mahallesi'nde iki aile arasında kavga çıktı.
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet T. (37) kurtarılamadı.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.
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