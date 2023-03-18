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Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

Gaziantep'te etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi

Giriş: 18.03.2023 - 00:29 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
AA

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri yüzünden araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Dolu sebebiyle araçların üzerinin beyaz örtüyle kaplandığı kentte bazı vatandaşlar doludan korumak için araçlarını battaniye ve halılarla örttü.

Öte yandan kent merkezinden geçen Allaben Deresi'nde ise yer yer taşkınların oluştuğu gözlendi.

Yağışın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Ayrıca Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Mahallesi'ndeki bir ahırda yıldırım isabet etmesi dolayısıyla 4 koyun öldü.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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