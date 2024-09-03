Gaziantep'te otomobil, motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Kerim Bağcı'nın (21) kullandığı motosikletle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre; kazada devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasındaki Fırat Efe Bucaklar (16) yola savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Kerim Bağcı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI DHA'nın haberine göre; Kerim Bağcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Fırat Efe Bucaklar'ın da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.