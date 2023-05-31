Gaziantep'te korkunç kaza! 1 kişi yanarak öldü, 9 kişi yaralandı

DHA

Gaziantep'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi uçuruma yuvarlanıp alev alan otomobilde yanarak can verdi, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Olay gece saatlerinde Gaziantep Çevre Yolu'nun Yamaçtepe Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen aynı yönde seyir halindeki 2 otomobil çarpıştı.

UÇURUM YUVARLANAN OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ DHA'nın haberine göre, çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi uçuruma yuvarlanarak alev topuna dönerken, diğer otomobil de kullanılamaz hale geldi.

1 KİŞİ YANARAK ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI Feci kazada, 1 kişi yanarak hayatını kaybederken, 3'ü ağır 9 kişi de yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 1 kişinin otomobil içinde yanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. 9 yaralı ise çevre hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.