Gaziantep Büyükşehir ev sahipliğinde "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenlendi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve iş birliğinde, bilgi çağında dijital araçların 4-6 yaş çocukların gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde fikirler oluşturmak amacıyla "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Ülkemizin yetiştirdiği çocuklar çok kıymetli. Görsel idrakte büyük bir sorunumuz var; zihinsel saldırı altındayız. Sadeleşme ve yalınlaşmaya gitmemiz gerek. Çok ciddi bir teknolojik bağımlılık ve içerik sorunuyla karşı karşıyayız ve eğer bugün bunu yönetemezsek, yarınlarımızın ne kadar karanlık olacağını görüyoruz" dedi
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve iş birliğinde, bilgi çağında dijital araçların 4-6 yaş çocukların gelişimlerini olumlu etkileyecek şekilde fikirler oluşturmak amacıyla "Dijital Dünyada Çocuk Çalıştayı" düzenlendi. Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı ortaklığında düzenlenen çalıştay, teknolojinin amaç değil, çocuğun sağlıklı gelişimi için destekleyici bir araç olarak kullanılmasını hedefleyerek iki fazda ve toplamda 6 oturum şeklinde gerçekleştirildi.
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Çalıştayın sonuç raporu, bilim merkezinde düzenlenen sonuç töreni ile açıklandı. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri’nden Prof. Dr. Erdal Bay tarafından okunan sonucunda, pandemi sonrası dijital platformların tamamen hayatın bir parçası haline geldiği, 4-6 yaş çocuklarının bu platformlarda olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürütüleceği, yeni bir dijital platformun hazırlanarak etki analizinin yapılması ve yaygınlaştırılmasının hedeflendiği aktarıldı. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanı Eda Şirnevai, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Radyo ve Televizyon Daire Başkanlığı’ndan Ahmet Şahin, kurum müdürleri ve bürokratlar katıldı.
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Çalıştayın hedeflenen sonuçlarından biri olan 4-6 yaş arası çocuklar için uygun dijital platformun oluşturulması sonrasında belirlenen bölgelerde pilot uygulamaları yapılması planlanıyor. Başarının yakalanması amacıyla bütüncül bir bakış açısı geliştirilerek yürütülecek çalışmalarda, Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi gibi kurumlarla entegrasyon hedefleniyor.
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Çalıştayın ilk fazında, alanında uzman isimlerin oluşturduğu gruplar, bilimsel makaleler ve çalışmalar kapsamında 4-6 yaş arası çocukların mevcut dijital platformlarına erişimi, kullanımı ve etkileri üzerinde tespitler yaptı. Fazda ayrıca Türkiye ve dünyada örnekler incelendi, çerçeve oluşturuldu. Dijital platformlarda çocukların korunmasıyla ilgili sektör analizleri yapıldı ve yol haritaları oluşturuldu. İkinci fazda, çalışma grupları mevcut durum analizleri ışığında, öncelikle 4-6 yaş arası çocukların kullanımına yönelik platformlar ve içerikler geliştirilmesini sağlamak amacıyla raporlar hazırladı. Geliştirilen platform ve uygulamaların pilot uygulamaları gerçekleştirildi. Felsefi, psikolojik ve sosyolojik açıdan temellendirmeler yapıldı; kapsamlar ve sınırlar belirlendi. Oluşturulacak platformun kısa, orta ve uzun vadede hedef kitle dışındaki diğer yaş gruplarında yaygınlaştırılması için yol haritaları belirlendi.
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Çalıştayın sonuç raporunun sunulduğu törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalıştaya katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Şahin, beklemeden harekete geçerek çalıştayın geleceğe bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin yetiştirdiği çocuklar çok kıymetli. Görsel idrakte büyük bir sorunumuz var; zihinsel saldırı altındayız. Sadeleşme ve yalınlaşmaya gitmemiz gerek. 4-6 yaştan başlayarak yalınlaştırmaya başlamamız gerek. Okumalı ve düşünmeli; aklımızı kullanmalıyız. Oku, düşün, uygula ve neticelendir. Bugün buraya gelen uzmanlar ve hocalarımızın çalışmalarından çok güzel sonuçlar çıktı. Bu çalışmalara ihtiyacımız var. Çok ciddi bir teknolojik bağımlılık ve içerik sorunuyla karşı karşıyayız ve eğer bugün bunu yönetemezsek, yarınlarımızın ne kadar karanlık olacağını görüyoruz. Bugün buraya sorumluluk sahibi olanlar geldi ve başlayalım diyoruz. Koruyucu önleyici tedbiri almalıyız. Yolun çok başındayız. 5 yıl sonra attığımız bu tohumun etki analizi ile sonuçlanacağına inanıyoruz" diye konuştu.