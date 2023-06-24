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Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü katliam gibi kaza 'Hayırlı olsun' ziyareti dönüşü olmuş

Hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpışan otomobilde bulunan ve hayatlarını kaybeden Sat Ailesi'nin 5 üyesinin, yeni ev alan yakınlarına 'hayırlı olsun' ziyaretini gerçekleştirdiği ve korkunç kazanın da bu ziyaret dönüşü gerçekleştiği ortaya çıktı

Giriş: 24.06.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü katliam gibi kaza 'Hayırlı olsun' ziyareti dönüşü olmuş
DHA

Gaziantep'te 6 kişinin öldüğü, otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişilik Sat Ailesi'nin, yeni ev alan yakınlarından 'Hayırlı olsun' ziyaretinden döndükleri belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kuzeyşehir mevkisi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı´nda meydana geldi. Taha Kaçar yönetimindeki otomobille karşı yönden gelen Mesut Taşdemir´in (30) kullandığı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışanlar itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Taha Kaçar ile diğer araçta bulunan Cahit Sat (52), eşi Hatice Sat (50), oğlu Kadir Sat (28), kızı Zeliha Taşdemir (29) ve damadı Mesut Taşdemir´in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölenlerin cenazeleri, Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Cahit Sat, eşi Hatice Sat, oğlu Kadir Sat, kızı Zeliha Taşdemir ve damadı Mesut Taşdemir aileleri tarafından teslim alıp, toprağa verildi.

Sait ailesinin yeni ev alan bir yakınlarına 'Hayırlı olsun' ziyaretine gittikleri, dönüşte de kaza geçirdikleri belirtildi.

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