23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen menengiç kahvesi, farklı aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla favori içecekler arasında yer alıyor.
AA'nın haberine göre Gaziantep mutfağının vazgeçilmezleri arasında bulunan bu lezzet, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde dağlık alanlarda ekimi yapılmaksızın doğal olarak yetişen menengiç ağaçlarından elde ediliyor.
Tadı Antep fıstığını andıran ve sonbaharda ağaçlardan toplanan menengiç taneleri önce kurutuluyor, ardından kavrularak öğütülüyor.
Yoğun aroması sebebiyle sütle hazırlanan lezzet, Türk kahvesi gibi suyla da pişirilebiliyor.
KAFEİN İÇERMİYOR VE ANTİSEPTİK ÖZELLİĞİ VAR
Tahmis Kahvesi işletmecisi Mehmet Hilmi Bağcı, yaptığı açıklamada, menengiç kahvesinin kafein içermediğini ve antiseptik özelliğinin bulunduğunu söyledi.
Bağcı, kahvenin, halk arasında "çitlembik", "çedene" ve "çıtlık" gibi isimlerle de anılan menengiç ağaçlarından elde edildiğini ve tamamen doğal olduğunu belirtti
"SAĞLIĞA FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ"
Menengiç ağaçlarının aşılanarak Antep fıstığına dönüştürüldüğünü ifade eden Bağcı, şunları dile getirdi:
"Antep, yaratıcı bir şehir olduğu için kahve olarak da tüketmeye başlamış. Doğal olduğu için sağlığa faydaları saymakla bitmez. Boğaz ağrısına, midedeki ülsere iyi geliyor. Çocuklar, hamile kadınlar için de tavsiye edilen bir madde. Hiçbir yan etkisi yok. Kafein etkisi olmadığı için rahatlıkla içilebilir. Gaziantepliler sütsüz içer. Tadı koyu, özü fazla olduğu için misafirlerimizin alışabilmesi için sütle yapıyoruz. Yarım yağlı sütle karıştırıyoruz. İsteğe göre şekersiz veriyoruz."
Kahvenin, UNESCO'nun tatlar bölümüne eklenmesini istediklerini ifade eden Bağcı, şöyle konuştu:
"İçen misafirlerin çoğunluğu tadını çok beğeniyor. Bölgelerine giderken alıp gidiyorlar. İnternet üzerinden de satışını yapıyoruz. Bayağı talep görüyor ve tanınıyor. Menengiç kahvesini Gaziantep'ten başka kimse bilmezdi. Burada tadan misafirler sipariş veriyor. Bütün Türkiye'ye, Avrupa ve Arap ülkelerine gönderiyoruz. Kuveyt, Katar, Irak'tan talep oluyor. İsteyen ülkelerin hepsine gönderiyoruz. Menengiç tanındıkça, rağbet gördükçe satışı her sene katlanarak devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda Amerikan kahvelerinin dışında menengiç kahvesini görmek istiyoruz. Bunun tanıtımı için elimizden geleni yapacağız."
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