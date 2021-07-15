AA

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bir aslanın kafesinden çıkmasının ardından bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİNDEN KAÇAN ASLAN YAKALANDI

Aslanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.Aslanın yaraladığı bakıcısının Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı. Bu arada, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hayvanat bahçesinde besleme yapıldığı sırada aslanlardan birinin bir anlık dikkatsizlik sonucu bakıcısını yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, "Durum kontrol altına alınmış olup bakıcı personelimizin sağlık durumu iyidir. Personelimiz kontrol amaçlı müşahede altına alınmıştır. Hayvanat bahçemiz olağan seyrinde hizmetine devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.