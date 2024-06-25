Gaziantep'te olay, 15 Haziran günü Gaziantep’in Sanayi Mahallesinde Sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre Sebze Halinde hamallık yapan 5 çocuk babası İsmet Bali (39) meyve ve sebzeleri indirirken bir grup ile arasında tartışma çıktı.

SAĞLIK EKİBİ HASTANEYE KALDIRDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 39 yaşındaki İsmet Bali’yi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

15 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede yoğun bakımda 15 gün tedavi gören Bali, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

DOĞUM GÜNÜNDE ACI OLAY

Evli ve 5 çocuk babası 39 yaşındaki İsmet Bali’nin cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Diğer yandan Bali’nin kavgaya karıştığı günün doğum günü olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.