Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: Ensesine gelen yumruk İsmet Bali'nin ölümü oldu! | Son dakika haberleri

        Ensesine gelen yumruk ölümü oldu!

        Gaziantep'te, meyve sebze halinde mal indirirken çıkan kavgada, ensesine yumruk darbesi alan ve beyin kanaması geçiren 5 çocuk babası, 39 yaşındaki İsmet Bali 15 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 11:29 Güncelleme: 25.06.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ensesine gelen yumruk ölümü oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te olay, 15 Haziran günü Gaziantep’in Sanayi Mahallesinde Sebze halinde meydana geldi. İddiaya göre Sebze Halinde hamallık yapan 5 çocuk babası İsmet Bali (39) meyve ve sebzeleri indirirken bir grup ile arasında tartışma çıktı.

        DENGESİNİ KAYBETTİ BAŞINI ÇARPTI

        İHA'da yer alan habere göre çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte ensesine vurulan yumruk sonrası dengesini kaybederek başını yere çarptı.

        SAĞLIK EKİBİ HASTANEYE KALDIRDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 39 yaşındaki İsmet Bali’yi ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        15 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Hastanede yoğun bakımda 15 gün tedavi gören Bali, bu sabah doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        DOĞUM GÜNÜNDE ACI OLAY

        Evli ve 5 çocuk babası 39 yaşındaki İsmet Bali’nin cenazesi kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda, yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

        Diğer yandan Bali’nin kavgaya karıştığı günün doğum günü olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili inceleme devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        İSO 500 açıklandı: TÜPRAŞ yine zirvede
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Cani öldürmek için firar etmiş!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Diş ağrısı ölümüyle ilgili flaş açıklama!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        Mahkemeden milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar
        2024 rekoru elinde
        2024 rekoru elinde
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        Google, 'dijital telif' için TBMM'ye geliyor
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        "Hemen onunla sözleşme imzalamalı!"
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Mesajları delil olarak kullanacak
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Bayramda da hiç durmadı! 6 ayda vahim tablo
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Galatasaray taraftarına müjde!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Ter kokusunun nedeni kıyafetleriniz olabilir!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Kuzey Kore'den Güney'e bini aşkın çöp balonu!
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bilime göre neden bazı insanlar sarılmaktan nefret eder?
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Fidan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Okul kaydını yaptıracağı gün babasını kaybetti! "Umudum bittiği anda gerçekleşti"
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Çok rapor kullanan işten atılabilir mi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Nvidia 3 günde 400 milyar dolardan fazla eridi
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Brad Friedel'dan Aboubakar mesaisi!
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Dijital Türk Lirası Projesi geliştiriliyor
        Habertürk Anasayfa