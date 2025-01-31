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        Haberler Bilgi Spor Gaziantep- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11 - Galatasaray Haberleri

        Gaziantep- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 20 maçta 17 galibiyet 3 beraberlik alan sarı kırmızılılar, 54 puanla zirvede yer alıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde olan Galatasaray, kritik Gaziantep deplasmanından üç puanla ayrılmak istiyor. Son 2 sezonun şampiyonu olan ve yoluna namağlüp devam eden Okan Buruk'un öğrencileri, sezon sonu şampiyon olarak 5. yıldızı takmayı hedefliyor. Peki, Gaziantep- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 12:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:38
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          GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Gaziantep- Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          GAZİANTEP- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Muslera, Kaan, Abdülkerim, Sanchez, Jacobs, Sara, Torreira, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

        • 5
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