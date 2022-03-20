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Gaziantep Galatasaray maçı hangi kanalda? Gaziantep Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı şifresiz canlı izle

Gaziantep Galatasaray maçı, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ? Gaziantep Galatasaray Muhtemel 11'ler

Gaziantep, Türkiye Süper Süper Lig 30.hafta mücadelesinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Mücadeleye az bir süre kala, Gaziantep Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt aranıyor. Her iki takım da Türkiye Süper Lig mücadelesinden 3 puanla dönmek istiyor. İşte, İşte, Gaziantep Galatasaray maçı muhtemel 11'ler ve mücadeleye dair bilgiler...

20.03.2022 - 14:54 | Güncelleme: FUTBOL

  • Gaziantep, Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.  Mücadeleye az bir süre kala, Gaziantep Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak ve şifresiz mi sorularına yanıt arandı. İşte, Gaziantep Galatasaray Muhtemel 11'ler...

  • GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep Galatasaray mücadelesi, 16:00'da başlayacak ve canlı olarak yayınlanacak.

  • GAZİANTEP GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

    Gaziantep, Türkiye Süper Toto Süper Lig 30.hafta mücadelesinde Kayserispor'u konuk edecek. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 20 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

  • GAZİANTEP GALATASARAY SAKAT VE CEZALILAR 

    Gaziantep: Torgeir Borven (Sakat), Alexander Merkel (Sakat), Hamza Mendyl (Sakat)

    Galatasaray: Arda Turan (Sakat), Mostafa Mohamed (Cezalı), Ömer Bayram (Cezalı)

  • GAZİANTEP KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Victor Nelsson, Marcao, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Bafetimbi Gomis

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