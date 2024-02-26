Gaziantep FK, Marius Sumudica ile devam kararı aldı

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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son maçlarda istediği sonuçları alamayan Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam etme kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."