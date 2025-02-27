Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Gaziantep Stadı'nda oynanacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Sarı-lacivertliler, 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunurken, kırmızı-siyahlılar 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada yer alıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı izle araştırmalarına başladı. Fenerbahçe ZTK maçı şifresiz izle ekranı A Spor olarak belirlendi. İşte, A Spor canlı yayın ekranı ile Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı izle…