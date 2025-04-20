Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Zorbay Küçük'e tepki!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında RAMS Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de başkan Memik Yılmaz, hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlarla maçı katlettiğini savundu.

Başkan Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakadaki yönetimi nedeniyle hakem Zorbay Küçük'e sert eleştirilerde bulunan Memik Yılmaz, "Türk futbolu adına endişe duymaya başlıyorum. Bir başkanın, yöneticinin ve hocanın her maç sonrasında çıkıp serzenişte bulunmasını en çok kınayan insanlarından biriyim. Bu futbol. Birileri hata yapıp birileri yenilecek ama bariz bir şekilde hakem hatasıyla karşı karşıya kaldığımız için üzgünüz. İyi bir mücadele oldu. Ancak konuşmadan edemiyorsun. İnsanın bu kadar canı yakılmaz. Zorluklarla bir takım kurup Türk futbolunu bir adım ileriye götürmek için mücadele ederken, ne olduğu bilinmeyen bir hakem tarafından bir maç katledilmez." ifadelerini kullandı.

Hakem hataları nedeniyle haklarının yenmesinin üzüntü verici olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Gaziantep, Türkiye'nin 6. büyük şehri. Gaziantep halkının bu kadar hakkının yenmemesi lazım. Zorbay Bey'in sayesinde mesajımızı aldık. 'Siz yoksunuz, siz kimsiniz ki gelip buralarda futbol oynuyorsunuz'. Bunları söylerken Türk futbolu adına utanıyorum. Yazık, günah. Ne yaptı hoca sana uyarmadan gelip kırmızı kart veriyorsun. Sana FIFA kokartını nasıl vermişler, çok merak ediyorum. Sezon başından beri Türk futbolunu Türk hakemlerin yönetmesinin gerektiğini dile getiren kulübüz. Yine Türk hakemlerine güveniyoruz. Ancak ne olur bariz bir şekilde gözümüze soka soka bunları yapmasınlar. Sağ olsun Zorbay Bey bize güzel bir mesaj verdi, 'haddini bilin.' Biz de bundan sonra haddimizi biliriz inşallah." şeklinde görüş belirtti.