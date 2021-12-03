26. dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor'un atağında ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Can Sokullu, Halil İbrahim Pehlivan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını işaret etti.
27. dakikada penaltı atışında meşin yuvarlağın başına geçen Ali Özgün, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan ağlarla buluşturdu: 0-1.
39. dakikada Gaziantep FK eşitliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta köşe vuruşu noktasına yakın noktadaki Kenan Özer'in ortasında Sagal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.
43. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Figueiredo'un ara pasında meşin yuvarlağı kale dibinde tutan Sagal, topu kale önündeki Furkan Soyalp'a ulaştırdı. Furkan Soyalp'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.
45+1 dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın sağ kanattan gelişen atağında Oğuz Ceylan'ın ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Figueiredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
84. dakikada orta sahadan gelişen Gaziantep FK'nın atağında topu alan Yusuf Türk'ün ceza yayına yakın noktada çektiği şutta, top kalenin sağından dışarı çıktı.
Karşılaşma Gaziantep FK'nın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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Stat: Kalyon
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serdar Diyadin, Gökmen Baltacı
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Djilobodji, Furkan Soyalp, Toşca (Dk. 67 Ulaş Zengin), Kenan Özer (Dk. 84 Mirza Cihan), Halil İbrahim Pehlivan, Olkowski, Oğuz Ceylan, Doğan Erdoğan (Dk. 76 Recep Niyaz), Figueiredo (Dk. 76 Yusuf Türk), Sagal (Dk. 84 Messaoudi)
Sakaryaspor: Fatih Gülmez, Eyüpcan Delibalta, Ali Özgün, İrfan Akgün (Dk. 79 Serkan Odabaşoğlu), Ömer Can Sokullu (Dk. 84 Batın Özdemir), Azat Tarım (Dk. 46 Çağlayan Menderes), Murat Kaan Çalık, Arif Kocaman, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Dk. 79 Oğuz Yıldırım), Umut Sönmez, Kadir Arı
Goller: Dk. 27 Ali Özgün (Penaltıdan) (Sakaryaspor), Dk. 39 Sagal, Dk. 43 Furkan Soyalp, Dk. 45+1 Figueiredo (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 45 Oğuz Ceylan (Gaziantep FK), Dk. 76 Eyüpcan Delibalta (Sakaryaspor)
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