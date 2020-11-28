Gaziantep FK, Süper Lig'in 10. haftasında 10 kişi kaldığı maçta Yeni Malatyaspor'la evinde 2-2 berabere kaldı. 19. dakikada Mirallas'ın şık golüyle 1-0 öne geçen kırmızı-siyahlılarda Oğuz Ceylan 47. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük'ün 49. dakikadaki şık golüyle skoru eşitlese de Gaziantep FK, Kana-Bıyık'ın 74. dakikada attığı golle yeniden öne geçti.

Mücadelede 90+4. dakika oynanırken Yeni Malatyaspor bir kez daha eşitliği yakaladı. Oyuna 89'da giren Topalli, Semih Kaya'nın pasında rakip fileleri havalandırdı. Hakem Ali Palabıyık pozisyonu VAR'da inceledikten sonra golü geçerli saydı. Öte yandan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica itirazları 90+9'da sonrasında kırmızı kart gördü.

Ligdeki son yenilgisini ilk haftada alan Gaziantep FK yenilmezlik serisini 9 maça çıkarırken puanını da 15'e yükseltti. 9. maçını oynayan Yeni Malatyaspor ise haftayı 12 puanla kapattı.

19. dakikada ceza sahasının sağından Oğuz Ceylan'ın içeriye kafayla gönderdiği pasını tamamlayan Kevin Mirallas'ın vuruşu ağlarla buluştu! Mirallas böylece bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetti.

Gaziantep FK ise Süper Lig'de üst üste 18. maç ağları havalandırmış oldu.

35. dakikada kullanılan serbest vuruşa ceza sahasında Kubilay kafayı vurdu, şutu kaleci Günay'da kaldı.

44. dakikada Gaziantep FK'de Muhammet Demir düdük sonrasında hakeme tepki göstermek için topa vurduğu için sarı kart gördü.

İlk yarı Gaziantep FK'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Gaziantep FK 10 kişi kaldı! Rakibine yaptığı faulün ardından Oğuz Ceylan ikinci sarı kartını gördü.

49. dakikada ceza sahası dışından kalecinin önde olduğunu gören Adem Büyük'ün aşırtma vuruşu direğe de çarpıp ağlarla buluştu!

61. dakikada savunma arkasına sızan Umut Bulut'un şutunu kaleci Günay kornere çeldi.

74. dakikadaki serbest vuruşa ceza sahasında kafayı vuran Kana-Bıyık'ın şutu ağlarla buluştu!