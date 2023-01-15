Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Gaziantep FK adına beraberlik golünü atan isim ise 55. dakikada Kitsou oldu. Ev sahibi ekipte Sagal 70. dakika kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkarırken lider Galatasaray ile puan farkını da 4'e düşürdü.