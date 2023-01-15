Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Karşılaşmanın ilk golü 8. dakikada Gaziantep defansının yaptığı hata sonucunda Enner Valencia'dan geldi.
Gaziantep FK adına beraberlik golünü atan isim ise 55. dakikada Kitsou oldu. Ev sahibi ekipte Sagal 70. dakika kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol ise 90+1. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 38'e çıkarırken lider Galatasaray ile puan farkını da 4'e düşürdü.
Gaziantep FK ise 19 puanda kaldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
8´inci dakikada sağ kanatan başlayan Fenerbahçe atağında Crespo´nun uzun topunda ceza sahası içerisinde Ertuğrul´un ters vuruşu ile topla buluşan Valencia topu boş kaleye yolladı: 0-1.
15´inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında Valencia´nın indirdiği topla buluşan Emre Mor ceza alanı içerisine sokuldu. Emre Mor´un çaprazdan vuruşunda top savunmanın müdahalesi ile kornere gitti.
20´nci dakikada konuk takımın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içerisinde dönen topa gelişine vuran Valencia´nın şutu az farkla auta çıktı.
23´üncü dakikada sol çaprazdan serbest vuruş kazanan Gaziantep FK´da Maxim´in ortasına iyi yükselen Sagal´ın kafa vuruşunu kaleci Altay kurtardı.
34´üncü dakikada sağ kanattan başlayan Fenerbahçe atağında topu taşıyan Ferdi´nin ara pasında topla buluşan Mert Hakan´ın vuruşunda savunma araya girdi.
38´inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim´in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Markovic´in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe´nin 1-0´lık üstünlüğü ile sona erdi.
51´inci dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takımın atağında Maxim´in pasında ceza alanına sokulan Markovic´in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
54´üncü dakikada Gaziantep FK sol köşeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Maxim´in ortasında savunmadan dönen topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Kitsiou´nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
65´inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürükleyen Emre Mor´un ara pasında topla buluşan Batshuayi´nin vuruşunu kaleci kurtardı.
80´inci dakikada orta alandan başlayan konuk takımın atağında ceza sahası üzerinde topla buluşan Crespo´nun vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.
87´nci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi´nin ortasında topa iyi yükselen Serdar Dursun´un kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
90+1'inci dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topu sürükleyen Rossi rakibinden sıyrılarak Valencia'ya verdi. Müsait pozisyondaki Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.