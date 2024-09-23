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        Gaziantep FK: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.09.2024 - 19:04 Güncelleme: 23.09.2024 - 23:17
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        Gaziantep'te kazanan çıkmadı!
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        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

        Bordo-mavililerde 59. dakikada Simon Banza'nın attığı gol, VAR incelemesi sonucu hakem Volkan Bayarslan tarafından iptal edildi.

        Bu sonucun ardından Trabzonspor üst üste 5. maçından beraberlikle ayrıldı ve 5 puana yükseldi. 3 maç sonra puanla tanışan Gaziantep FK ise 4 puana ulaştı.

        Ligin 7. haftasında Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.

        45 YIL SONRA BİR İLK!

        Fırtına, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.

        EREN ELMALI SAKATLANDI

        Bordo-mavililerde mücadelenin 76. dakikasında Eren Elmalı sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki sol bek yerini Borna Barisic'e bıraktı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        7’nci dakikada Furkan Soyalp’in frikik atışında savunmadan dönen topu takip eden Ömürcan Artan’ın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Uğurcan çeldi.

        16’ncı dakikada Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Simon Banza’nın vuruşu yandan auta gitti.

        17’nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında sol kanattan Ömürcan Artan’ın ceza alanına yaptığı ortayla buluşan Okereke’nin vuruşunda top direğe çarparak yandan auta çıktı.

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        38’inci dakikada Cihan Çanak’ın pasıyla ceza alanında buluşan Batista Mendy’nin vuruşu auta gitti.

        İlk yarı 0-0 sona erdi.

        49’uncu dakikada köşe vuruşunu kullanan Furkan Soyalp’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Viana’nın kafa vuruşu kalecide kaldı.

        57’nci dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Simon Banza topu Muhammed Cham’a aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

        59’uncu dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan John David’in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Simon Banza’nın vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun öncesinde Gaziantep FK’lı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

        70’inci dakikada ceza alanı dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Muhammed Cham’ın vuruşunu kaleci kornere çelerek önledi.

        71’inci dakikada korner atışı sonrası Gaziantep FK ceza alanı içerisinde oluşan karambolde Batista Mendy’nin vuruşu kalecide kaldı.

        90+4’üncü dakikada Sorescu’nun pasıyla ceza alanında buluşan N’Diaye’nin vuruşu yandan auta çıktı.

        Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

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