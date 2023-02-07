HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük hasar verdiği illerin başında Gaziantep yer aldı. Şehirde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den depremle ilgili açıklama geldi.

Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Şahin, "Kaç bina yıkıldı tespit edebildiniz mi?” sorusu üzerine 60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısını etkileyecek kadar binanın kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Şahin ayrıca "1 milyon kişi evlerine giremiyor. Spor salonları, sosyal tesisler, camiler her yer açık. Doğalgaz olmadığı için ekmek üretiminde sorun yaşanıyor. Acil olarak ekmek ve battaniye ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.