Depremzedelere yardım için ne yapılabilir?

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Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7'lik deprem ile sarsıldı. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar dondurucu soğuğa rağmen olağanüstü çabayla sürüyor. Depremzedelerin konaklaması için çalışmalar devam ederken tüm Türkiye teyakkuza geçti. Maddi ve manevi destek için tek yürek oldu. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara göre depremzedeler için yardımlar şu şekilde yapılabilir.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Depremden etkilenen illerimizde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlarımızdan yoğun talep gelmektedir. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabilecektir." Denildi ve bağış yapılabilecek bankaların hesap numaraları paylaşıldı.

AFAD sadece para yardımında bulunmuyor. Depremin meydana geldiği andan itibaren ekiplerini bölgeye sevk eden AFAD farklı ilerden toplanan battaniye, yaşam çadırı, yatak, mutfak setini de bölgelere ulaştırıyor. İhtiyaca göre başkanlık duyuru yapıyor. Ancak burada da ihtiyaç listeleri doğrultusunda ve kullanılmamış ürünler tercih ediliyor.

AFAD’ın sitesinde de bilgiler mevcut

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da yardımlar için bir ihtiyaç listesi ve irtibat numarası paylaştı.

Kan stoklarının yeterli olduğunu duyuran Türk Kızılay Başkanı Kerem Kınık olası ihtiyaçlar için vatandaşları kan bağışına davet etti.

İhtiyaç halinde kan bağışında bulunmak için Kızılay'ın internet sitesinden yaşadığınız kenti seçerek bağış yapabileceğiniz merkezi seçebilirsiniz.

Kan bağışı noktaları nerede?

KIYAFET YARDIMI İÇİN

Giyim yardımında bulunmak için ise Türk Kızılay'ın ilçelerde bulunan yardım kutuları kullanıyor. Bu kutulara bırakılan kıyafetler daha sonra Ankara Etimesgut'ta bulunan merkezden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere yapılacak yardımlar ve ihtiyaçlar depremden etkilenen Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Kilis, Adana, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa valiliklerinin koordinesinde gerçekleştirilecek. Bu nedenle valiliklerden yapılacak açıklamaları dikkatle takip etmekte fayda var.

AHBAP DA DEVREDE

Ahbap Platformu Genel Başkanı sanatçı Haluk Levent ise önce yakınlarını arayanlar için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Ardından Ahbap Derneği'nin banka hesap numarasın paylaştı.

KULÜPLERİN ÇAĞRISI

Üç büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da AFAD'ın belirlediği ihtiyaç listesi için "kullanılmamış ürün" notuyla paylaştı. Kulüpler yardımların toplanması için spor komplekslerinin vatandaşlara açık olduğunu duyurdu.

AYNİ DEĞİL NAKDİ

Türkiye'nin afet konusunda deneyimli akademisyenlerinden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Twiter hesabından bir paylaşımda bulunarak yardımların nakit olarak yapılmasının önemine dikkat çekti.