Gaziantep Adliyesi'ne özel soruşturma bürosu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, cinayet ve şüpheli ölümlerin araştırılması için 3 tecrübeli cumhuriyet savcısının yer aldığı özel büro kuruldu.

Başsavcı Ahmet Çiçekli'nin talimatıyla adliye bünyesinde "Kasten Öldürme ve Kasten Öldürmeye Teşebbüs Suçlarını Soruşturma Bürosu" kuruldu. Oluşturulan büro, cinayet vakalarının yanı sıra Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katından 13 Ağustos'ta düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen ve kentte 3 Eylül'de evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak Ö.'nün dosyasının da aralarında bulunduğu şüpheli olayları da araştıracak. Alanında tecrübeli 3 cumhuriyet savcısının yer aldığı büro olayların aydınlatılmasına katkı sağlayacak.