30 Haziran Pazar günü Gazi koşusu tamamlanacak. Koşuda sadece bir tane yabancı jokey var. 1 milyon 650 bin liralık ödül ve prestij için yarışacak olan 22 safkan hipodromda yerlerini alacak.

İŞTE GAZİ'DE START ALACAK 22 SAFKAN

20 ERKEK 2 DİŞİ KOŞACAK

3 yaşlı İngiliz taylarına mahsus koşuya ikisi dişi olmak üzere kaydı yapılan 22 safkan şu şekilde belirlendi.

Bu yılki Gazi Koşusu'nda 21 numaralı Hürat ve 22 numaralı The Last Romance dışındaki safkanların tamamı erkek.

BİR YABANCI JOKEY VAR

Gazi Koşusu'nda 17 numara ile koşacak olan Rampage isimli safkana İralndalı jokey Patrick Cosgrave binecek. Dubai'de son dönem birçok kupalı koşu kazanan jokej Cosgrave geçtiğimiz yıllarda da Türkiye'ye önemli koşular için gelmişti.

4 SAFKAN ÖNE ÇIKIYOR

Gazi Koşusu'nda bu yıl öne çıkan safkanlar ise şunlar;

Taylık döneminde önemli başarılar elde eden Yamanlar Beyi (Jokey Mustafa Çiçek ile koşması bekleniyor)

Uzun mesafede başarılı olması beklenen Scoutleo

Son 3 yılın şampiyon jokeyi Ahmet Çelik'in binmesi beklenen The Last Romance.

Halis Karataş'ın bineceği Long Runner koşunun favori isimleri.

GAZİ KOŞUSU

İlk kez Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara'daki atyarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu'nun düzenlenmesini istemiştir. Ali Muhiddin Hacıbekir`in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu'nu Ulu Önder ATATÜRK ile İsmet İNÖNÜ birlikte izlemişlerdir. 1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun en önemli özelliği, üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında yalnız bir kere koşabilmeleridir. Gazi Koşusu tüm koşular arasında çok özel bir anlam taşımaktadır. Bu koşuda tay koşabilmek bile büyük şereftir. Bu koşuyu kazanan safkan, yılın en başarılı atı unvanına da sahip olmakta ve yarışçılık tarihinde farklı bir yer kazanmaktadır. Bu nedenle her at sahibinin gönlünde Gazi Koşusu'na katılabilmek ve kazanabilmek yatmaktadır. Mesafesi 2400 olan bu yarışlarda mesafe rekoru, Özdemir Atman'ın sahibi olduğu BOLD PİLOT'a aittir.(2.26.22) Son Yapılan GAZİ Koşusunu MİRAMİS isimli tay Jokey Gökhan Kocakaya ile kazandı.