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        Haberler Bilgi Yaşam Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

        Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

        Türk yarışcılığının en çok takip edilen yarışlarından Gazi Koşusu'nun bu yıl 99'uncusu düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu heyecanına ortak olmak isteyenler bilet fiyatları ve satış tarihleri hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:33
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        • 1

          Gazi Koşusu için geri sayım sürüyor. 99. Gazi Koşusu bu sene yine heyecanlı anlara tanıklık ettirecek. Geçtiğimiz yılın kazananı Dragon Flame olmuştu ve gözler şimdi bu yılki mücadelenin galibinde. Peki Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldai, büyük ödül ne kadar?

        • 2

          99. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu, 29 Haziran Pazar günü saat 17.15'te 99. kez gerçekleştirilecek. Gazi Koşusu, Tay TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 3

          GAZİ KOŞUSU BİLET SATIŞLARI VE İKRAMİYE TUTARI

          Gazi Koşusu’nun heyecanına ortak olmak isteyen yarışseverler, bilet fiyatları ve satış tarihleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu yılki biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne olacağı, büyük ilgiyle takip ediliyor. Heyecanla beklenen 99. Gazi Koşusu biletleri ile ilgili henüz Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama ise gelmedi.

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