Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 99. Gazi Koşusu ödülü ne kadar?

GAZİ KOŞUSU BİLET SATIŞLARI VE İKRAMİYE TUTARI

Gazi Koşusu’nun heyecanına ortak olmak isteyen yarışseverler, bilet fiyatları ve satış tarihleri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Bu yılki biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatlarının ne olacağı, büyük ilgiyle takip ediliyor. Heyecanla beklenen 99. Gazi Koşusu biletleri ile ilgili henüz Türkiye Jokey Kulübü'nden açıklama ise gelmedi.