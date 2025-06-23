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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY'den İran-ABD saldırıları önlemi! - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!

        Türk Hava Yolları (THY) İran-ABD saldırıları nedeniyle uçuş önlemleri aldığını duyurdu. THY'nin 23 Haziran 2025 tarihine planlı olarak Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerinin iptal edildiği açıklandı. Öte yandan İran'ın Katar'daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Avrupa'dan Katar'ın başkenti Doha'ya sefer yapan uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi. Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2025 - 21:02 Güncelleme: 23.06.2025 - 22:40
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        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
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        THY'nin 23 Haziran 2025 tarihine planlı olarak Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferleri iptal edildi.

        Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

        Değerli Yolcularımız,

        23 Haziran 2025 tarihine planlı Bahreyn, Dammam, Doha, Dubai, Kuveyt, Abu Dabi ve Maskat seferlerimiz iptal edilmiştir.

        Uçuşlarınızla ilgili güncellemeleri web sitemizden takip etmenizi rica ederiz.

        UÇAKLAR TÜRKİYE'YE YÖNLENDİRİLDİ

        İran'ın Katar’daki ABD üslerine yönelik füze saldırısı nedeniyle Avrupa’dan Katar'ın başkenti Doha’ya sefer yapan uçaklar Türkiye'ye yönlendirildi. Katar Havayolları'nın 10 uçağı, İstanbul Havalimanı ve Esenboğa Havalimanı'na iniş yapmak üzere yön değiştirdi.

        İran'ın akşam saatlerinde Katar ve Irak'ta bulunan ABD üslerine yönelik başlattığı füze saldırısı nedeniyle Katar, hava sahasını ticari uçuşlara kapattığını açıkladı.

        Katar hava sahasını kapattı
        Katar hava sahasını kapattı

        Bu karar sebebiyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi. Avrupa'nın çeşitli kentlerinden Katar'ın başkenti Doha'ya gitmek için havalanan uçaklar, İstanbul Havalimanı ve Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. İstanbul Havalimanı'na Doha'ya giderken yön değiştiren 5 uçağın iniş yaptığı ve bu sayının gece saatlerinde artacağı öğrenildi.

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        AJET VE PEGASUS'TA BAZI SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

        AJet ve Pegasus hava yolları bazı ülkelere bugün yapılması planlanan seferleri iptal etti.

        AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün yapılması planlanan Dammam, Dubai ve Sharjah uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

        Pegasus Hava Yolları ise bugün icra edilmesi planlanan Bahreyn, Cidde, Medine, Riyad, Dammam, Doha, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Kuveyt, Maskat ve Karaçi uçuşlarının iptal edildiğini duyurdu.

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