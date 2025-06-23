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        Haberler Dünya Katar hava sahasını kapattı | Dış Haberler

        Katar hava sahasını kapattı

        Katar, bölgedeki gelişmeler ışığında güvenlik nedeniyle ülkenin hava trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 23.06.2025 - 19:12
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        Katar hava sahasını kapattı
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        Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi makamların sürekli olarak bölgesel ve uluslararası ortaklarla koordinasyon içinde gelişmeleri değerlendirdiği ve kamuoyuna resmi kanallar aracılığıyla zamanında güncel bilgiler sağlayacağı belirtildi.

        Açıklamada, "Vatandaşların ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak için ülkenin hava sahasındaki hava trafiği geçici olarak askıya alındı. Bu, bölgedeki gelişmelere dayanarak alınan bir dizi önlemin parçasıdır." ifadeleri kullanıldı.

        Dışişleri Bakanlığı, bireylerin güvenliğinin en önemli öncelik olduğunu ve Katar'ın bu konuda gerekli önleyici tedbirleri almaktan çekinmeyeceğini vurguladı.

        ABD'DEN SONRA İNGİLTERE'DEN DE VATANDAŞLARINA UYARI

        ABD'nin ardından İngiltere de İran'ın Amerikan üslerine yönelik olası misilleme saldırısı ihtimali nedeniyle Katar'daki vatandaşlarına bulundukları yerlerden ayrılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

        İngiltere Dışişleri Bakanlığının yayımladığı seyahat uyarısında, "ABD'nin Katar'daki ABD vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısının ardından ihtiyatlı olmak adına Katar'daki İngiliz vatandaşlarının bir sonraki duyuruya kadar yerlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Katar'daki ABD Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan güvenlik duyurusunda da "Tedbiren, ikinci bir duyuruya kadar Amerikan vatandaşlarının bulundukları yerde kalmaları tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

        Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü, Orta Doğu'daki en büyük Amerikan askeri üslerinden biri olarak biliniyor. Bölgede yaşanan gelişmeler ve artan gerilimler üzerine ABD'nin böyle bir önlem alması dikkati çekmişti.

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