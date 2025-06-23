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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu | Son dakika haberleri

        Cezaevindeki kadının evinde derin dondurucuda bebek cesedi bulundu

        Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kan donduran olay yaşandı. Cezaevinde bulunan G.İ. adlı kadının evinde derin dondurucuda 2 aylık bebeğin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 23:15 Güncelleme: 23.06.2025 - 23:21
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        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
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        Ankara’nın Etimesgut ilçesinde cezaevinde bulunan G.İ. adlı kadının evinde temizlik yapan yakınları, derin dondurucuda 2 aylık erkek bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Bir suçtan dolayı tutuklanarak cezaevine konulan G.İ.’nin Eryaman Şeyh Şamil Mahallesindeki konutuna akşam saatlerinde gelen yakınları, evde temizlik ve düzenleme çalışması yapmak istedi. Temizlik sırasında derin dondurucuyu açan yakınları, içerisinde yaklaşık 2 aylık olduğu değerlendirilen erkek bebek cesediyle karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Bebeğin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bebeğin, G.İ.’nin çocuğu olup olmadığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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