Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 4 can kaybı var! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 4 can kaybı var! | Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Batman'ın Sason ilçesinde bilirkişi heyetini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

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AA'da yer alan habere göre Sason ilçesinde bilirkişi ekibini taşıyan sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen araç şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araçtaki 5 kişi hayatını kaybetti.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Sason ilçesinde saat 14.10 sıralarında meydana gelen trafik kazası ihbarı üzerine ekiplerin derhal olay yerine intikal ettiği bildirildi.

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İdare Mahkemesine açılan iptal davası kapsamında adli keşif işlemleri amacıyla keşif bölgesine giden mahkeme heyetine eşlik eden bilirkişi ekibinin içerisinde bulunduğu aracın dönüş yolunda kaza geçirdiğinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Alper Mehmet Cabir Alper

"Meydana gelen trafik kazasında 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde başta jandarma, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli inceleme ve tahkikat çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz."

Aliye Yılmaz İSİMLERİ BELLİ OLDU Kazada hayatını kaybedenlerin Batman Müze Müdürü Alper Mehmet Cabir Alper, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi Aliye Yılmaz, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünde Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül, mimar Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığında görevli şoför Mazlum Yılmaz olduğu öğrenildi. Mustafa Serdar Akgönül KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISINDAN PAYLAŞIM Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da yaptığı paylaşımda, "Batman Müze Müdürümüz Mehmet Cabir Alper ve çalışma arkadaşlarımızın, Sason Mereto Dağı’nda görevleri başında geçirdikleri elim trafik kazasında hayatlarını kaybettiklerini derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kültürel mirasımızı korumak ve ülkemizin tarihî zenginliklerine ışık tutmak adına büyük bir özveriyle çalışan kıymetli mesai arkadaşlarımızın kaybı, Bakanlığımızı ve kültür camiamızı derinden sarsmıştır. Hayatını kaybeden tüm çalışma arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mazlum Yılmaz Fesih Barut Fotoğraflar: DHA