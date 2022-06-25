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Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır gerçekleştirilen yarışın yayın bilgileri ve ödülü merak ediliyor. İşte, Gazi koşusu tarihi ve kanalı hakkında merak edilenler...

25.06.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından beri düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu'nun bu yıl 96'ncısı yapılacak. At yarışını severen takip edenler "Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, nerede ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 96. Gazi Koşusu hakkında merak edilenler...

  • GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN VE NEREDE?

    1927 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu bu yıl 26 Haziran Pazar günü saat 17:15'te Veliefendi Hipodromu'nda düzenelencek. Koşuya 22 safkan atın kaydı yapıldı ve bunlaeın 19'u erkek, 3'ü ise dişi taydan oluşuyor.

  • GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek olan Gaxi Koşusu Kanal D, CNN Türk, D-Smart ve TAY TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

  • 96. GAZİ KOŞUSU ÖDÜLÜ NEDİR?

    2022 96.Gazi Koşusu'nu kazanacak tayın sahibine 2 milyon 500 bin lira ödül verecek. İkinciye 1 milyon lira, üçüncüye 500 bin lira, dördüncüye 250 bin lira ve beşinci olan tayın sahibine ise 125 bin lira ikramiye verilecek.

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