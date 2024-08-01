Gazetecilere "darp" iddiasına yanıt

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Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nda (KUDAKA) talihsiz bir olay yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehrimizde faaliyet gösteren Pusula Gazetesi Genel Koordinatörü ile Yazı İşleri Müdürünün bilgilendirme amacıyla görüşmeye davet edildikleri KUDAKA'da 'sözlü ve fiziki saldırıya uğradıkları' iddiasıyla ilgili olarak, ilgililer hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, konu Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.