GAZETECİLER VE BASIN BAYRAMI NEDEN KUTLANIR?

1948 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bu önemli günü Basın Bayramı olarak kabul etti. Ancak 1971 yılında yapılan bir değişiklikle bayram olarak kutlanması yerine adı "Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü" olarak değiştirildi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından öncülük edilen bu özel günde, basın mensupları, basın meslek örgütleri, siyasetçiler ve diğer ilgili kurumlar bir araya gelerek basın özgürlüğü konusunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinlikler düzenlerler. 1989 yılından bu yana Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, basın özgürlüğünü savunan ve mücadele eden kişi ve kuruluşlara Basın Özgürlüğü Ödülü vermektedir.