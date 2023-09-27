Gazapizm: Buranın heyecanı daha farklı

"HERKESİN RÜYASI GERÇEK OLSUN"

Sahne kostümleriyle de çok şık görünen Gazapizm, "Her şeye rağmen bir rüyam vardı. Gerçek olmasından dolayı çok mutluyum. Bu rüya benim. Herkesin rüyası umarım gerçek olur" dedi. Konserin sonunda seyircilerin "Bi daha!" tezahüratları eşliğinde sahneye dönen Gazapizm, üç şarkı daha seslendirdi.