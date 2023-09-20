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        Haberler Magazin Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın gözde oyuncusuymuş!

        Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın gözde oyuncusuymuş!

        Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Tahsin Sütçüoğlu karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun torunu da kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Akasya Durağı'nda rol almış.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 20.09.2023 - 11:44
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          Bir dönem ATV ekranlarında yayınlanan Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı Tahsin Sütçüoğlu karakteriyle gönüllere taht kuran usta oyuncu Gazanfer Özcan'ın torunu gündem oldu. Özcan'ın torunu da dedesinin izinden gitmiş.

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          Avrupa Yakası'nın Tahsin Amca'sı Gazanfer Özcan 2009 yılında aramızdan ayrılmıştı. Usta isimle 47 yıl boyunca aynı yastığa baş koyan eşi Gönül Ülkü Özcan'da 2016 yılında hayatını kaybetmişti.

        • 3

          Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan'da babasının izinden giderek oyunculuğa yönlenmişti. Meğer Fulya Özcan'ın oğlu da oyuncuymuş. Genç isim Akasya Durağı, Yaz'ın Öyküsü, Biz Size Döneriz gibi projelerde boy göstermiş.

        • 4

          Tiyatrocu bir ailede dünyaya gelen Tarık Ündüz aile bireylerinin yolundan gitmiş ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirmiştir

        • 5

          İşte Gazanfer Özcan'ın torunu Tarık Ündüz...

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          2004 yılında boşanan Fulya Özcan'ın oğlu da aile mesleğini seçti ve oyuncu oldu. Gazanfer Özcan'ın torunu olan Tarık Ündüz, 21 Ocak 2021 tarihinde Burcu Çam ile evlenmiştir.

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

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