Gazanfer Özcan'ın torunu bakın kim çıktı! Meğer Akasya Durağı'nın gözde oyuncusuymuş!

Gazanfer Özcan'ın ilk evliliğinden olan kızı Fulya Özcan'da babasının izinden giderek oyunculuğa yönlenmişti. Meğer Fulya Özcan'ın oğlu da oyuncuymuş. Genç isim Akasya Durağı, Yaz'ın Öyküsü, Biz Size Döneriz gibi projelerde boy göstermiş.