Gattuso'dan örnek davranış

12 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Napoli teknik direktörü Gennaro Gattuso anlamlı bir harekete imza attı.
İtalyan ekibi, geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle bazı ekonomik tedbirler almış ve bu doğrultuda 30 kulüp personelini ücretsiz izne göndermişti.
Gattuso ise bu süreçte hem kulübünün hem de ilgili personellerin ekonomik açıdan zarar görmemesi adına 1 aylık maaşından vazgeçti ve o paranın kulüp çalışanlarına verilmesini istedi.
Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli de tıpkı 42 yaşındaki teknik adam gibi 1 aylık maaşını ücretsiz izne gönderilen Napoli çalışanlarına bağışladı. Diğer yandan baskın ve hırslı karakteriyle tanınan Gennaro Gattuso, futbol oynadığı dönemle ilgili dikkat çekici bir itirafta da bulundu.
Başarılı futbol adamı, "2012'de hayranı olduğum Boca Juniors'a gitmek üzereydim; ancak o dönem eşim istemediği için gitmedim. Çünkü bizde ailenin reisi eşimdir" ifadelerini kullandı.
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